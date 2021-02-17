Стоимость нефти приближается к 65 долларам

Апрельские фьючерсы нефти марки Brent в Лондоне достигли стоимости в 64,5 долларов США за баррель, прибавив около 2 долларов за последние сутки. Североамериканская марка нефти WTI преодолела отметку в 60 долларов за баррель, подорожав за последние сутки на полтора доллара.

Подорожание нефти вызвано резким сокращение нефтедобычи в США. Там, из-за аномальных холодов, добыча нефти упала на примерно на треть – на 3,5 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6% по отношению к 2019 году. В декабре 2020 добыча нефти упала еще сильнее – на 11,1% по сравнению с декабрем 2019 года.

В апреле 2020 года на фоне обвала нефтяных цен страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. На долю России пришлась четверть от этого объема – наша страна взяла на себя обязательства сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в день.

В апреле 2020 года стоимость нефти марки Brent, которая в начале года торговалась в диапазоне 58-69 долларов за баррель, упала до 19 долларов, а североамериканская марка нефти WTI рухнула до минус 37 долларов за баррель.