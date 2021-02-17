в Crocus City Hall пройдёт концерт «Объяснение в любви»

Любимые артисты соберутся вместе, чтобы поздравить с весенним праздником дорогих женщин.

Крокус Сити Холл, как и все артисты, скучал по большим концертам, тёплой атмосфере в зале и, главное, по нашим дорогим зрителям, поэтому эта встреча будет для всех нас по-настоящему долгожданной. Весеннее настроение в преддверии важного праздника подарят музыканты всем пришедшим на концерт. В этот раз исполнители объединятся в неожиданные дуэты и споют о своей любви к вам, женщины.

На сцену Крокус Сити Холла выйдут: Полина Гагарина, Лев Лещенко, Валерия, Игорь Крутой, Сосо Павлиашвили, Тамара Гвердцители, Пелагея, Диана Арбенина, Дмитрий Маликов, Ани Лорак, Стас Михайлов, EMIN, Слава, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Елена Ваенга, Диана Гурцкая, Стас Пьеха, Денис Майданов, Таисия Повалий, Интарс Бусулис, Александр Маршал, Елена Север, Мот, Зара, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, Soprano, Ирина Дубцова, Артем Качер, Анжелика Варум, Александр Панайотов, Олег Газманов и другие.

Высокий уровень организации и подготовки, соблюдение всех необходимых мер предосторожности, особое внимание к комфорту и уюту зрителей, праздничная атмосфера и поистине звёздный состав артистов — в этот вечер всё для того, чтобы вы насладились музыкой.

*в списке артистов возможны изменения

*концерт-съёмка