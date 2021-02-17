В Москве в рамках офсета запустят производство лекарственных препаратов

Московский эндокринный завод запустит в столице производство лекарств в рамках офсетного контракта. Срок действия договора – десять лет, в течение двух лет инвестор должен локализовать производство 20 наименований лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Это уже пятый офсетный контракт, заключенный в столице, и третий – в фармацевтике, еще два офсета заключены с производителями медизделий и детского питания. В настоящий момент совокупный объем частных инвестиций по пяти подписанным Москвой офсетам составляет 12,9 млрд рублей, а объем закупок – 72,7 млрд рублей. Сейчас в планах у столицы заключение офсетных контрактов в таких отраслях, как IT- оборудование, транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства», - цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.

Офсетный контракт предусматривает госзакупку товара и встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства. Офсет может быть подписан на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций – 1 млрд рублей, поставляемый товар должен быть обязательно российского происхождения.

«В течение двух лет на предприятии будет налажен выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков. Объем частных инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. Москва, в свою очередь, гарантирует инвестору закупку лекарств, произведенных на заводе, на 1,1 млрд рублей в течение 8 лет», - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Офсетный контракт выгоден городу с точки зрения создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений и экономии бюджетных средств. Инвестор же получает долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции и различные льготы, а также последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков. Первый подобный контракт в столице и в России заключили в 2017 году, напомнила директор

Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.