В МВД раскрыли схему кражи денег по телефону

Телефонные мошенники, начиная с сентября прошлого года, с помощью схемы подмены телефонных номеров похитили у россиян более 6,7 млн рублей, рассказали в МВД.

«С сентября 2020 г. выявлено более 20 случаев реализации подобной схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн руб.», - говорится в официальном сообщении ведомства. Данный вид преступления предусматривает наказание по статьям и 159.3 Уголовного кодекса РФ, говорится в документе.

Согласно преступному замыслу мошенники используют номера, якобы закрепленные за банками и за различными подразделениями МВД, в частности, ГУЭБиПК МВД России, а в реальности эти номера незаконно подменены, рассказали в МВД. По такому номеру гражданину звонит мошенник и представляется сотрудником банка, сообщая, что в данный момент на его имя кто-то пытается оформить в банке онлайн-кредит. Для предотвращения незаконных действий, человеку предлагается самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, затем обналичить ее, а деньги перечислить на резервный счет для мгновенного погашения кредита, пояснили в МВД.

Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют не вступать в подобного рода переговоры, а об инциденте сообщить в службу безопасности банка.

