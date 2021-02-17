В особой экономической зоне Москвы запустят производство электротранспорта

Новый резидент особой экономической зоны Москвы компания Drive Electro создаст на площадке «Алабушево» комплекс по производству электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта. Инвестиции в проект составят 375 млн рублей, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Новый резидент планирует создать комплекс по разработке и производству комплектующих для электротранспорта, а также наладить выпуск транспортных средств на электротяге и водородном топливе. В ходе реализации проекта инвестор планирует создать 75 новых рабочих мест», - цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что инвестор вложит 375 млн рублей, из которых 355 млн руб. пойдут на проектирование, строительство и оснащение оборудованием, а 20 млн руб. направят на научно-исследовательскую и внедренческую деятельность.

Строительство комплекса компания планирует начать в течение 2021 года, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«На территории площадью в около 1,2 тысячи квадратного метра разместятся инженерные сооружения, производственные и офисные помещения. Здесь будет налажен выпуск аккумуляторных батарей и комплектов тягового электрооборудования для электробусов и электрогрузовиков, зарядных станций, электромобилей коммерческого и коммунального назначения, а также будут осуществляться работы по созданию транспортных средств на водородном топливе», - рассказал руководитель ведомства.

Статус резидента компания получила в январе 2021 года. В перспективе, резидент намерен занять более 50% отечественного рынка по производству тягового оборудования для электробусов.