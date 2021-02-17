В России резко подорожали картофель и морковь

За первые пять недель 2021 года картофель и морковь в российских супермаркетах подорожали на 40% и 34% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата. По данным на февраль 2020 года стоимость одного килограмма картофеля в супермаркетах составляла 22,2 рубля за килограмм, год спустя цена на этот овощ достигла 30,9 рубля за килограмм. Цена моркови за килограмм на февраль текущего года составила 37 рублей против прошлогодних 27,5 рубля. Также на 20% выросли цены на помидоры и на 10% подорожал репчатый лук. Рост цен производители объяснили плохими погодными условиями и низким урожаем, данные факторы привели к снижению предложений от поставщиков, как результат, в супермаркетах подорожали овощи.

Что касается моркови, то ее подорожание специалисты отрасли связывают с избыточным урожаем прошлого года, из-за чего производители сократили объемы посадок.

Ранее в Минсельхозе заявили, что больше всего за январь 2021 года подорожали овощи и макаронные изделия. Огурцы подорожали на 9,7 процента, в среднем один килограмм стоит 107,3 рубля.

