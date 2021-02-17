В России выросло число ресторанов с доставкой

Количество заведений общепита в крупнейших городах России с доставкой готовой еды выросло за прошлый год на 123%, пишет РБК, ссылаясь на данные 2ГИС. Сообщается, что заведения занимаются доставкой еды самостоятельно или через сервисы.

По данным на январь 2021 года число кафе и ресторанов с доставкой в городах-милионниках достигло отметки 20 161, что в 2,2 раза превысило показатель в годовом выражении.

Больше всего заведения общепита выросли в Санкт-Петербурге (в три раза), Москве (+170%) и Новосибирске (+126). В Казани показатель вырос на 121%, в Уфе — на 112%, в Воронеже — на 91%. По данным Delivery Club, чаще всего в 2020 году россияне заказывали блюда домашней кухни, хотя раньше был популярен фастфуд, пицца, роллы и бургеры, рассказал управляющий компании Олег Хаустов.

В Москве из-за пандемии коронавируса с конца марта и по начало июня 2020 года заведения общественного питания не принимали посетителей, работая только на доставку. Осенью заведения не могли принимать посетителей с 23:00 до 6:00. Ограничения были сняты только в конце января текущего года.

