В России за сутки выявлено минимальное с октября число новых случаев COVID

В России суточный прирост коронавируса составил 12 828 случаев заражения, сообщает оперштаб. Устойчивое снижение числа заболевших наблюдается в стране с начала 2021 года. Показатели 17 февраля соотносятся со значениями 9-10 октября 2020 года, однако в тот период наблюдался подъем заболеваемости, а в настоящий момент идет фаза стабилизации. Вчера, 16 февраля, обнаружили 13 233 новых случая коронавируса.

Нарастающим итогом в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах, умерли от инфекции 81 446 человек, выздоровели 3 642 582 человека. За сутки скончались 467 человек, выписаны из больниц 17 919 за последние сутки.

Лидером по суточному приросту остается Москва (+1282). В общей сложности в столице за все время эпидемии выявлено 960 687заболевших. В тройку вошли Санкт-Петербург (+1103) и Московская область (+470). В пятерке - Нижегородская область (+419) и Воронежская область (+356).

С данным показателем Россия продолжает занимать пятую строчку мирового антирейтинга. Лидируют США (27 756 628 случаев), далее следуют Индия (10 937 320), Бразилия (9 921 981) и Великобритания (4 070 332), сообщает Университет Джонса Хопкинса. В общей сложности выявлено в мире 109 532 172 случаев заражения COVID, умерли 2 419 696 человек.

