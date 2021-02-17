Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Габоне

Российский фонд прямых (РФПИ) сообщил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Габонской Республики.

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Габон стал 29-й страной мира и 4-м государством Африканского континента, одобрившим вакцину «Спутник V», – сообщил РФПИ.

Сегодня, 17 февраля, «Спутник V» была зарегистрирована в Узбекистане.

В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане и Узбекистане.