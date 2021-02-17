Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Узбекистане

Российская вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» одобрена к применению в Узбекистане.

«Вакцина Sputnik V сертифицирована в Узбекистане», – сообщается в официальном твиттере российской вакцины.

В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что все жители России смогут вакцинироваться от коронавируса до июня текущего года.

«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия – фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», – сказал Кирилл Дмитриев.