«Восьмёрка» для Арктики прошла важный порог испытаний

Общий налет арктической версии легендарной «восьмёрки» — вертолетов Ми-8АМТШ-ВА производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» — превысил 2500 часов, сообщили в госкорпорации «Ростех». Этот налёт является пороговым: теперь машина пройдет капремонт, который позволит сделать заключение о его прочности и надежности.

С Богом по морозцу

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА предназначен для выполнения задач арктической группировки войск Министерства обороны РФ. В его функции входят транспортно-десантное обеспечение, мониторинг заданных зон ответственности и обеспечение поисково-спасательных работ. Особенно актуально появление такой машины в условиях возрастающей потребности в обеспечении государственных интересов России в регионах Арктики и Крайнего Севера.

Главная особенность арктического Ми-8АМТШ-ВА — приспособленность к эксплуатации в условиях низких температур — до -60⁰С, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». На вертолете впервые внедрена система запуска двигателей в столь жёстких климатических условиях без каких-либо наземных вспомогательных средств. В числе главных особенностей конструкции — наличие подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, позволяющего при минус шестидесяти запускать двигатели за 15 минут.

Кроме того, машина оборудована теплоизоляцией и системой обогрева салона и т.д. Есть даже возможность подогрева бортовых пайков.

Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для полетов на большие расстояния — в условиях Арктики и Крайнего Севера это является критически важным качеством машины. Дальность обеспечивается предусмотренной возможностью установки до четырех дополнительных топливных баков. Во время тестового полета с такими баками вертолет пролетел без дозаправки более 1400 километров.

Сквозь тьму, туманы и пургу

Эксплуатация Ми-8АМТШ-ВА в сложных условиях Арктики, где мало ориентиров на местности, полярная ночь, пропадание спутниковых сигналов и частая непогода, потребовали от производителей установки на арктическую версию вертолета специального комплекса пилотажно-навигационного оборудования, сообщили «Эксперту Online» на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Этот комплекс позволяет выполнять полеты в автоматическом режиме. «Задача пилотов — поднять борт на высоту 50 метров, включить режим автопилота, и машина самостоятельно долетит в заданный пункт назначения, а при необходимости и заход на посадку осуществит без участия экипажа — что важно в сложных метеоусловиях», — отметил заместитель управляющего директора по маркетингу, сбыту и послепродажному обслуживанию Улан-Удэнского авиационного завода Михаил Карпушкин.

На Ми-8АМТШ-ВА для этого установлены сразу несколько систем навигации, которые работают со спутниками как GPS, так и ГЛОНАСС. В дополнение к ним вертолет оснащается инерциальной навигационной системой, позволяющей определять местоположение машины при полном пропадании спутниковых сигналов.

Кроме того, добавил Карпушкин, Ми-8АМТШ-ВА оснащен новым метеолокатором, который выдает экипажу информацию о погодной обстановке в 3D-режиме.

Конструкторские решения, опыт и наработки, полученные за время эксплуатации вертолета, позволили создать для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера его «гражданского брата» — Ми-8АМТ с аналогичным набором опционального оборудования для работы в высоких широтах днём и ночью в любое время года.