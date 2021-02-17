Врач объяснил отсутствие антител после вакцинации от COVID

Некоторые пациенты при тестировании на наличие антител к SARS-CoV-2 после вакцинации иногда получают отрицательный результат, рассказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Он уточнил, что подобная ситуация складывается из-за неправильно выбранного лабораторного исследования.

«Поствакцинальный тест - это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Его так называют, поскольку все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2», - рассказал Поздняков. Он подчеркнул, что именно на этот антиген начинают вырабатываться антитела.

Вирус SARS-CoV-2 содержит в своей структуре несколько антигенов, наиболее сильный иммунный ответ дают нуклеокапсидный и спайковый, продолжил врач. Наличие антител класса IgG к любому из этих антигенов является маркером приобретенного иммунитета к COVID, резюмировал Поздняков.

При этом выработка антител зависит от иммунной системы разных людей, - у некоторых переболевших COVID обнаруживаются антитела только к спайковому антигену, а у других пациентов к обоим сразу. Если человек хочет проверить наличие антител к вирусу после вакцинации, то ему необходимо сдавать тест на антитела IgG к S-антигену, добавил врач.

