Юрист рассказал об основных схемах мошенничества с жильем

Продажа квартиры по поддельным документам и заключение сделок с привлечением недееспособных лиц наиболее распространенные виды мошенничества на сегодня в сфере недвижимости, рассказал управляющий партнер петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Эксперт не советует оформлять сделку на куплю квартиры по копиям документов, даже если они нотариально заверены, а в оригинальных документах стоит обратить внимание на поправки и исправления, если таковые имеются, то лучше отказаться от сделки.

Чаще всего аферисты пытаются подделать нотариальную доверенность, а выяснить, настоящая ли она, можно только на сайте Федеральной нотариальной палаты, уточнил Добрынин.

Также не редкими бывают случаи, когда «черные» риелторы арендуют квартиру, после чего пытаются продать ее по подложным документам. Покупателей при этом заманивают хорошей скидкой, заявляя, что собственник по тем или иным причинам не может присутствовать на сделке, добавил юрист. В этом случае, следует предупредить, что без присутствия собственника, вы отказываетесь заключать договор.

При сделках с недееспособными гражданами следует попросить предъявить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров или предложить пройти медицинское освидетельствование, советует специалист.

