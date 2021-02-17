Житница вместо бензоколонки

Российский экспортный центр отчитался о новом рекорде — стремительном росте продажи за рубеж несырьевых неэнергетических товаров.

Особенно отмечается, что российские экспортеры смогли нарастить поставки в условиях пандемии. Эксперты обозначили драйверы этого процесса и назвали основные слагаемые дальнейшего роста.

Кому кризис, а кому — рост

«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы экспортных поставок в 161,3 млрд долл. США, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 (155,1 млрд) годах», — приводит пресс-служба комментарий генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, причиной рекордного роста был не только кризис, нарушивший технологические цепочки поставок товаров во всем мире, но и возросший интерес к российской продукции высокого качества.

В лидерах экспорта оказались продукция машиностроения (17,7%), металлопродукция (20,8%), химические товары (16%), сельскохозяйственная продукция и продовольствие (17,3%).

«Рост продаж в последней категории напрямую связан с рекордным урожаем зерна (133 млн тонн), который стал вторым по объему в истории страны. Было реализовано на 1,8 миллиарда долларов больше пшеницы и 600 миллионов долларов — подсолнечного масла», — поясняет Сигал.

«Предпосылки роста экспорта сельхозпродукции заключаются в достижении Россией мирового лидерства в качестве экспортера пшеницы. Это обеспечивают, в свою очередь, продвинутые технологии производства, высокая урожайность и возможность контролировать цены», — соглашается преподаватель экономического факультета РУДН Юлия Коновалова. и добавляет, что рост также наблюдался по категориям клеёной фанеры, хлопчатобумажных тканей, меди и никеля. Серьезное увеличение продаж продемонстрировали продажи драгоценных камней, причем экспорт их вырос как в страны дальнего зарубежья, так и к соседям — в государства СНГ.

Кому рост, а кому — спад

Казалось бы, все отлично: несырьевой неэнергетический экспорт пошел в гору. Но рост этот наблюдался одновременно со спадом. В первую очередь — в энергетическом секторе.

«В 2020 г. мы наблюдали сокращение доли углеводородов — прежде всего из-за снижения мировых цен на энергоносители. Также на фоне падения цен сократился и спрос, что привело к снижению физических объемов добычи и поставок за рубеж, которые в 2020 г. упали соответственно по нефти на 11 и 40 процентов, по газу — на 10 и 42», — говорит Юлия Коновалова.

«На фоне пандемии российская торговля сырьевой продукцией сократилась за 11 месяцев 2020 г. (год к году) на 35% с третьими странами и на 31,7% в рамках взаимной торговли в ЕАЭС. Произошло это под влиянием преимущественно ценовых факторов, в частности — снижения цен на углеводороды и металлы. Экспорт несырьевой продукции также сократился по обоим направлениям и составил минус 10,4% в торговле с третьими странами и минус 15,6% в рамках взаимной торговли», — говорит главный экономист ЕАБР Евгений Виноградов и добавляет, что масштабы сокращения несырьевого экспорта оказались в разы меньше. Это способствовало увеличению его доли до 59,2% в торговле с третьими странами и до 75,5% в рамках взаимной торговли.

«Более того, сокращение несырьевого экспорта затронуло не все виды деятельности, — отмечает Виноградов. — Экспорт фармацевтических продуктов, многих категорий продукции легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, а также некоторых металлов показал положительную динамику в условиях карантинных ограничений и закрытия границ.»

«Доля ЕАЭС в внешнеторговом обороте России увеличилась с 8,7% в 2019 г. до 9,1% в 2020-м. В абсолютном выражении объем товарооборота сократился с 58 млрд до 51 млрд долларов», — добавляет Юлия Коновалова, при этом указывая на то, что параллельно серьезно упала доля товарооборота с ЕС — с 41% до 38% ($278 млрд против $218 млрд).

Не было бы счастья…

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в натуральном выражении Россия нарастила только поставки продукции АПК и товаров медицинского назначения, и рост этот объясняется пандемией.

«Главный фактор рекордного роста несырьевого экспорта в 2020 году — рост мировых цен и девальвация рубля. Поэтому в денежном выражении экспорт вырос значительно, а в натуральном по многим позициям (кроме сельхозпродукции и медицинских товаров) — сократился», — поясняет он.

По словам Деева, рост мировых цен на продовольствие составил 10-25% (в зависимости от категории товаров), а стоимость пшеницы — основного товара российского АПК — на мировом рынке поднялась на 30%. Цены на металлы в 2020 году подскочили на 30-50%, что также привело к росту стоимости российских товаров и отразилось на показателях экспорта.

Сильный стабилизирующий эффект на рынок металлопродукции оказало восстановление экономики КНР. «В Китае начали увеличиваться инвестиции в недвижимость, инфраструктуру, машиностроение и другие отрасли, которые поддержали глобальный спрос на металлопродукцию», — поясняет Коновалова.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: пандемия и падение рубля стали просто энергетическим коктейлем для российских экспортеров.

«Из-за колебания курсов валют, многие производители, реализуя продукцию за доллары и евро, смогли получить прибыль, компенсировавшую их издержки», — уверен Павел Сигал, и другие эксперты его в этом поддерживают.

Однако, как отмечает Юлия Коновалова, девальвация — палка о двух концах. По ее словам, почти 20-процентное падение рубля в 2020 году давало основание ожидать соответствующего удешевления производства экспортной продукции и повышения ее конкурентоспособности за счет цен на мировом рынке.

«Однако в случае с Россией этого не происходит, поскольку для производства почти половины несырьевой экспортной продукции требуются импортные компоненты. Поэтому, к сожалению, не все продавцы готовой продукции за рубеж смогли воспользоваться девальвацией рубля», — поясняет эксперт.

Зерно — новая нефть?

В РЭЦ между тем заявили, что установили «амбициозную базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей Национального проекта», и напомнили, что нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает достижение 70-процентного прироста объема несырьевого неэнергетического экспорта в денежном выражении к 2030 году.

По мнению Юлии Коноваловой, пока сложно сказать, сохранится ли положительная динамика в нынешнем году: во-первых, мир восстанавливается после пандемии; во-вторых, основные усилия направлены в область химической и фармацевтической промышленности.

Однако некоторые слагаемые для того, чтобы развить успех, все же есть. «Дальнейший рост населения Китая, безусловно, будет способствовать укреплению России на мировом рынке пшеницы, поскольку Поднебесная входит в число основных покупателей российского сельскохозяйственного сырья», — считает Коновалова.

По мнению Павла Сигала, неплохие шансы и у металлопродукции. «Это востребованный товар, который необходим для развития экономики на этапе восстановления после кризиса. В 2021 году я вижу хорошие перспективы для укрепления наших позиций на рынках Белоруссии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — считает он.

Артем Деев полагает, что драйвером дальнейшего роста российского несырьевого экспорта станут рост мировых цен, повышенный спрос на продукты питания на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, а также девальвация рубля, которая сделает экспорт для российских производителей более выгодным.

Короче говоря, с одной стороны, перспективы вырисовываются неплохие. В условиях повышенной волатильности на энергетических рынках и постепенного дрейфа развитых стран от привычных углеводородов в сторону «зеленой» энергетики нужно, по крайней мере, хотя бы начать слезать с «нефтяной иглы». С другой стороны — нет ли риска превратиться из страны-бензоколонки превратиться, скажем, в страну-житницу? И просто поменять «бурить и качать» на «пахать и сеять»? Отлично, когда страна может полностью обеспечить себя продовольствием. Но только ли в этом заключается тот прорыв, о котором столь часто говорят у нас наверху?