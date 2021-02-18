Акции дня: в акциях «Яндекса» сбой

Хуже рынка торговались акции «Яндекса» на фоне сбоя в сервисах IT-компании. К концу дневной сессии на Мосбирже в четверг, 18 февраля бумаги подешевели на -3,12% до 5052 рублей за штуку.

В четверг пользователи сообщили о сбое в сервисах «Яндекс.Go», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Деньги». Самые большие проблемы были замечены в Москве и Санкт-Петербурге. Трейдеры негативно отреагировали на новость. Ранее на неделе акции уходили в коррекцию после публикации финансовой отчетности по итогам 2020 года, до этого достигнув психологического максимума в стоимости 5500 рублей за акцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов снизился на -1,07% до 3400,17 пунктов. Индекс РТС упал на -1,07% до 1446,7 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:31 мск составила 64,42 долларов за баррель (+0,12%). Российская валюта слабела – 73,95 рублей за доллар.