Безработица в январе снизилась на 0,1%

Федеральная служба государственной статистики России сообщила, что безработица в январе 2021 года снизилась на 0,1% по сравнению с декабрем прошлого года и составила 4 млн 317 тыс. человек.

В январе 2021 года в России безработица составила 5,8%, а в декабре 2020 года она составляла 5,9%.

«В январе 2021 года зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 2,5 млн человек, в том числе 1,1 млн человек получали пособие по безработице», – сообщили в Ростате.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в январе 2021 г. составила 75,0 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.