Битва за власть: кто будет атаковать с либерального фланга?

Близящиеся осенние выборы в Государственную Думу заставляют потенциального избирателя пристальнее вглядываться в когорту вероятных участников электоральной гонки. И если с грандами, заседающими в Думе годами, а то и десятилетиями, всё достаточно ясно (что наглядно продемонстрировала состоявшаяся на днях встреча Владимира Путина с лидерами фракций), то с теми, кто остается пока за бортом думского процесса, такой ясности нет.

«Эксперт Online» поинтересовался у четырёх наиболее заметных партий либерального фланга их намерениями относительно участия в выборах – в том числе, в контексте недавнего всплеска протестной активности граждан.

«Яблоко» не делится и ударит на всех фронтах

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в целом согласен с опросом ВЦИОМ, согласно которому его партия может получить на выборах в Госдуму от 4 до 10 процентов голосов избирателей.

«Большая демократическая фракция в Думе может стать голосом людей, которые не согласны с происходящем в нашей стране и ходят перемен», — сказал он в беседе с «Экспертом Online». Рыбаков подчеркнул, что с огромным уважением относится к тем, кто вышел в январе на улицы российских городов, реализуя конституционное право участвовать в мирном протесте. В числе причин всплеска протестных настроений он назвал несменяемость власти в лице нынешнего президента, а также, выражаясь его словами, «политические репрессии и государственное насилие».

На вопрос о том, почему лидеры «Яблока» не пытались возглавить февральские выступления, Рыбаков ответил: «Мы не приемлем использование людей как расходного материала, когда массовые задержания и аресты на акциях протеста являются лишь средством максимального привлечения общественного внимания. Мы считали и считаем, что средства достижения целей не менее важны чем сами цели. Мы видим свою задачу в том, чтобы стать голосом этих [вышедших на протесты] людей в парламенте».

Говоря о ключевой фигуре январских событий, Алексее Навальном, Рыбаков заявил, что «Яблоко» придерживается с ним абсолютно разных позиций по ключевым политическим вопросам. «Для нас неприемлемы вождизм, национализм, популизм. Мы не считаем возможным на таком фундаменте строить будущее государство», — сказал Рыбаков. Тем не менее, подчеркнул он, партия выступает категорически против политических репрессий и настаивает на освобождении всех политзаключённых, в том числе и Навального. «Убеждать людей в том, что такая [Навального] политика для нашей страны неприемлема мы будем в свободной дискуссии», — заключил Рыбаков.

Он также высказался относительно предпосылок к размежеванию в рядах «Яблока» в связи с недавними «письмами Явлинского» о январских протестах, побудившими часть однопартийцев выступить с критикой в адрес основателя. Комментируя слухи и предположения, высказанные некоторыми политологами и СМИ, Рыбаков категорично заявил: «Никакого раскола нет», — и привел в качестве доказательства недавнее официальное заявление федерального бюро партии по поводу вышеизложенной ситуации.

«Мы безусловно примем участие в предстоящих парламентских выборах, — дополнил слова главы партии её пресс-секретарь Игорь Яковлев. — Кроме того, мы будем участвовать в региональных и муниципальных выборах». Госдуму «Яблоко» намерено штурмовать как партийным списком, так и кандидатами в одномандатных округах, сообщил он. Помимо здания на Охотном ряду представители партии видят себя и законодателях субъектов РФ, намереваясь не только сохранить, но и расширить региональное представительство. На сегодня, напомним, «яблочники» заседают в семи заксобраниях: Москвы, Санкт-Петербурга, республики Карелия, Хабаровского края, а также Астраханской, Костромской и Псковской областей.

На заданный (в контексте недавнего объединения «Справедливой России» с «Патриотами России» и «За правду») вопрос о возможности слияний, собеседник ответил однозначным «нет».

«А с кем «Яблоко» могло бы слиться, – ответил вопросом на вопрос Яковлев. — Разве есть ещё какие-то независимые политические партии?» Альтернативой такого рода объединениям в партии видят выдвижение независимых политиков, разделяющих её взгляды, по партийным спискам. Конечно, подчеркнул Яковлев, для этого им необходимо будет подписать соответствующий меморандум.

ПАРНАС: всё решит съезд

Ещё одна партия, прочно ассоциирующаяся с либеральным политическим крылом — «Партия народной свободы» (ПАРНАС). В настоящий момент её официальные спикеры предпочитают не раскрывать широко свои предвыборные планы. Пресс-секретарь ПАРНАСа Даниил Зубов (сын профессора Андрея Зубова, заместителя председателя партии, одного из самых яростных критиков нынешней власти) сообщил лишь, что решение об участии в битве за думские кресла пока не принято. «Решение по участию партии в выборах в Государственную Думу примет федеральный съезд, который состоится в марте», — сообщил он.

Уже известно однако, что кандидаты от партии примут участие в выборах регионального и муниципального уровней. Планирует ПАРНАС и организацию работы своих наблюдателей во время единого дня голосования (ЕДГ) в 2021 г. Напомним, что у партии нет представителей ни в одном из региональных парламентов, поэтому для участия в выборах депутатов Госдумы, если такое решение будет принято, ПАРНАСу придется собирать подписи избирателей.

В отличие от «Яблока», на перспективы объединения с политическими силами либерального толка в партии смотрят более позитивно. «В обществе есть запрос на реальную альтернативу действующей власти, и он растёт. Поэтому, да, возможность объединения есть», — сообщил Даниил Зубов, не уточнив, впрочем, конкретных претендентов на такое гипотетическое слияние.

«Зелёная альтернатива» уповает на ёмкость и яркость

Партия «Зелёная альтернатива» зарегистрирована год назад, но уже имеет право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей, благодаря т.н. парламентской квоте (у партии два депутатских мандата – в Госсовете Республики Коми и Заксобрании Челябинской области).

«Зеленая альтернатива» планирует участвовать в выборах и в Государственную Думу, и в региональные органы законодательной власти. Как заявил глава партии, Руслан Хвостов, на думские выборы «Зелёная альтернатива» сформирует партийный список и выдвинет кандидатов-одномандатников. Кроме того, партия намерена тщательно контролировать весь процесс голосования с помощью своего корпуса наблюдателей.

«Мы планируем провести ёмкую и яркую кампанию, которая не только визуально, но и идеологически внесет разнообразие в весь политический “супермаркет”, — заявил Хвостов «Эксперту Online». — Помимо традиционной “зелёной” повестки будут сформированы и выдвинуты ряд инициатив в области социальной политики».

На возможность каких-либо политических альянсов в «Зелёной альтернативе» смотрят скептически. «Объединений мы не планируем, поскольку не видим на политическом поле людей, достаточно близких нам по духу, — пояснил Хвостов. — Мы весьма разные даже с партией “Зелёные”. [Имеется в виду российская экологическая партия «Зелёные», придерживающаяся, скорее, центристских нежели либеральных взглядов. – прим. «ЭО»]. Мы — молодые и современные, а они с 1994 года не могут похвастаться никакими вразумительными результатами в области продвижения “зелёной” повестки».

Среди приоритетов будущей предвыборной кампании «Зелёной альтернативы» Руслан Хвостов выделил обсуждение проблем, связанных с климатическим кризисом, а также вопросы расширения ответственности крупных промышленных предприятий перед населением. Другим значимым пунктом партийной повестки будет требование введения безусловного базового дохода для граждан страны, формируемого из средств от продажи природных богатств.

Либертарианцы: идеология прежде всего

Не будучи официально зарегистрированной, Либертарианская партия России (ЛПР), тем не менее, в последние месяцы неоднократно попадала в новости, связанные с политической жизнью в стране. Основным поводом для этого стала официально декларируемая партией поддержка Алексея Навального. ЛПР единственная из российских партий не единожды подавала официальные заявки на проведение митингов в его защиту.

По словам председателя партии Бориса Федюкина, ЛПР намерена в нынешнем году предоставить Минюсту необходимый для регистрации пакет документов. Цель партии — выйти из полулегального статуса и принять полноценное участие в ЕДГ-2021. «Мы стремимся действовать политически легально и нацелены на участие в выборах», — сообщил глава ЛПР и добавил, что его партия не исключает сотрудничества с независимыми политиками в свете скорой избирательной кампании. Не исключает Федюкин и возможность выдвижения кандидатов от партии на региональных выборах.

Открытая и последовательная поддержка либертарианцами Алексея Навального вызывает закономерный вопрос, не планирует ли ЛПР стать со временем его партией, предложив членство, а возможно и лидерство?

«Для нас важна идеологическая составляющая нашей партии. Вокруг этой составляющей и формируется сообщество сторонников. Если Навальный станет либертарианцем, то мы готовы рассмотреть его вступление в партию», — ответил Борис Федюкин.

Мало хотеть. Нужно уметь.

Каковы же реальные перспективы этих партий добиться успеха на предстоящих осенью выборах? Доктор исторических наук, политолог, профессор Дмитрий Слизовский оценивает их скептически.Парадоксально то, обращает внимание Слизовский, что запрос в обществе на перемены к лучшему (в экономике, социальной сфере, в образовании и прочее) — назрел, и даже руководство страны вынуждено это признавать. Казалось бы, такое положение вещей должно породить на либеральном фланге и идеи, и политиков, способных предложить реалистичные программы обновления. Но, увы, сокрушается эксперт, не видно ни политиков, ни идей, ни программ обновления.

Член-корреспондент РАЕН, кандидат социологических наук Вера Захарова полагает, что в плане перспектив межпартийного объединения картина выглядит абсолютно непредсказуемой. Единственное, что видится чётко, считает она, так это нежелание лидера любой, даже самой невзрачной и практически неизвестной молодой партии, поступиться своим руководящим местом. В том числе и поэтому любые процессы объединения начинают буксовать в самом начале пути.

В целом же, полагает Захарова, из старых партий либерального крыла можно было бы реанимировать в качестве самостоятельной «Яблоко». Но инертность и медлительность «яблочников» в принятии решений отталкивает электорат, — добавляет она. Молодым же партиям, по мнению Захаровой, стоит продумать схему слияния с брендами — теми же «Яблоком» или ПАРНАСом.