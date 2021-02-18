Диетолог рассказал, чем заменить колбасу в рационе

Колбаса — вредный продукт, который запрещено употреблять худеющим, рассказала диетолог Ольга Капийчук в эфире «Радио 1». Продукт содержит большое количество примесей, которые вызывают в организме негативные процессы, добавила врач.

«В колбасе действительно содержится очень много вкусовых добавок, химических веществ, которые способствуют вкусу и форме. Поэтому колбасу можно отнести к категории быстрой еды или фастфуда», - рассказала диетолог.

Она рекомендует вместо вредных колбас и сосисок ввести в рацион альтернативные варианты бутербродов.

«Первое, что я предлагаю, делать пасту из рыбных консервов. Очень вкусно смешать вареное яйцо с любыми рыбными консервами, которые вы любите», - рассказала Капийчук. Помимо пользы такой паштет является прекрасным источником белка. Врач советует при выборе рыбных консервов обращать внимание на состав, в котором должны присутствовать только рыба, соль и лук.

Вместо колбасы также можно употреблять растительные продукты, такие как богатые белком фасоль, сою, горох, нут и чечевицу. Если приготовить из этих бобовых котлеты, то утром в сочетании с хлебом получится отличный сэндвич, считает эксперт. Также она рекомендует готовить по утрам бутерброды с авокадо, содержащим большое количество вещества омега-3.

Ранее американский диетолог Эбби Геллман посоветовал включить в свой рацион всем желающим сохранить вес в норме миндальное молоко, греческий йогурт и вареные яйца.

