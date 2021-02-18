En+ смотрит на водород, СПГ и майнинг

En+ Group рассматривает проекты в сфере СПГ и водорода. Об этом заявил глава энергетического бизнеса холдинга Михаил Хардиков. Так, в Красноярске планируется создание заправок с газомоторным топливом с целью перевести на газ часть маршрутов городского транспорта, а также ряд частных домов в жилом секторе города. В перспективе же En+ Group готова активно включиться в создание водородной энергетики.

Напомним, замещение углеводородов другими видами энергетических ресурсов, в том числе водородом — мировой мейнстрим. США, Япония, Китай, страны ЕС уже приняли свои стратегии развития водородной отрасли и ставят перед собой весьма амбициозные цели (подробнее см. «На водороде в будущее» №51 2020). «В возобновляемой энергетике существует проблема сглаживания пиков <потребления>. И водород — один из способов их балансировки», — говорит Михаил Хардиков. Также это логичное развитие стратегии En+ Group в сфере ESG, которую холдинг последовательно реализует уже несколько лет, активно сокращая свой углеродный след и участвуя в нацпроекте «Экология» в городах своего присутствия. Напомним, основатель En+ Group Олег Дерипаска неоднократно выступал за серьезное сокращение углеродных выбросов. «Откладывать решение экологических проблем уже нельзя, – говорил предприниматель несколько лет назад. — . Посмотрите, какая зима в Москве – это же явный результат климатических изменений и повышения температуры. Мне кажется, провал Киотских и Парижских соглашений четко поставил вопрос, собираемся ли мы что-то делать сейчас или все же собираемся ждать до 2030-2050 года? Все же очень просто: кто бы ни производил выбросы, будь то в Индонезии, в Индии, в Китае или в России, он использует общий ресурс – атмосферу и окружающую среду». К 2030 En+ Group собирается сократить выбросы парниковых газов как минимум на 35% к уровню 2018 года, а к 2050 снизить их до нуля. Это касается сокращения абсолютных выбросов по всей производственной цепочке, включая и производство алюминия, и производство тепловой и электроэнергии.

Также En+ Group через свое СП с BitRiver, оператором крупнейшего в России дата-центра для майнинга, Bit+, продолжает развивать майнинговые мощности в Братске, которые сдаются в аренду. Спрос, по словам Михаила Хардикова, очень хороший, а для размещения майнинговых ферм отлично подходят площадки старых котельных, которые вводятся из эксплуатации. В Братске такие площадки есть и мы их развиваем. Для En+ Group майнинг — еще один рынок для сбыта электроэнергии. «Даже 100 Мвт — это уже хорошо. Надо развивать спрос», — комментирует проект Михаил Хардиков.

В целом в этом году En+ Group оценивает инвестиции в энергетическом сегменте до 350 млн долларов. Инвестиции «Русала», металлургического дивизиона холдинга, как и годом ранее, останутся в пределах 900 млн-1 млрд долларов. В энергетической сфере En+ пятнадцатый год реализует программу «Новая энергия» по масштабной модернизации гидроэлектростанций Ангарско-Енисейского каскада: Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. Задача программы — обеспечить дополнительную выработку электроэнергии на тех же объемах воды. Благодаря модернизации гидроагрегатов и замене рабочих колес на ГЭС к 2022 году выработка повысится на 2 млрд Квт*ч (например, ан Иркутской ГЭС будет заменено 4 из 8 гидроагрегатов, мощность каждого вырастет с 82,8 МВт до 105,7 МВт). В целом такое увеличение выработки эквивалентно вводу новой электростанции на 400 Мвт. Дополнительный важный бонус — сокращение на 2,3 млн т в год выбросов СО2.

Сейчас модернизация ГЭС не входит в ДПМ-2, но En+ Group продолжает вести с Минэнерго переговоры о том, чтобы ГЭС все же были включены в нее наряду с ТЭЦ. ТЭЦ в энергетическом дивизионе En+ Group тоже есть, в этом году их модернизация входит в активную фазу, на нее будет в целом потрачено более 15-16 млрд рублей в прогнозных ценах. «Долгосрочные параметры окупаемости тут известны, поэтому модернизацию ТЭЦ Иркутской области выгодно проводить за счет заемных средств», — пояснил Михаил Хардиков. В целом же свои капзатраты En+ Group планирует и дальше финансировать из собственных средств.