Кремниевая долина в шаге от создания Матрицы

Технические титаны Кремниевой долины воспринимают виртуальную реальность как ключ к светлому будущему. Для них идеальным исходом будет «Матрица», из того самого фильма, где люди подключены к устройству, симулирующему реальность, а Землю уже давно поработили разумные машины. В эпоху вновь растущего неравенства, экологических катастроф и политической нестабильности, почему бы не продать всем устройство, которое унесет людей в искусственный мир, свободный от боли и страданий?

Тревожное интервью

Технологические миллиардеры не стесняются делиться своими планами: «Некоторые люди неправильно понимают VR [виртуальную реальность]. У нее огромной потенциал, с ее помощью можно создать любую вселенную, какую вашей душе угодно. На Земле это неосуществимо, удовлетворить желания каждого не получится. Я не могу подарить вам частный остров и спортивный автомобиль, но VR может», - так описал преимущества «параллельной вселенной» Джон Кармак в интервью с актером и ведущем Джо Роганом.

Кармак, пятидесятилетний программист из Канзаса, в свое время создал легендарную игру DOOM и до 2019 года работал техническим директором в стартапе виртуальной реальности Oculus. Начинающую компанию в 2014 купил Facebook и уже несколько лет пытается развить «воображаемый бизнес». Кармак продолжает работать в Oculus, но в качестве технического консультанта: в оставшееся время он разрабатывает искусственный интеллект и порой дает интервью.

В последнем из них он завалил Джо Рогана потоком спорных идей: «VR – это новое распределение ресурсов. С экономической точки зрения, вы можете принести пользу большему количеству людей в виртуальном смысле».

В сущности, Кармак предлагает игнорировать неравенство и лишь виртуально восполнить экономическую пропасть между классами – малоимущее население так и не сможет позволить себе лишние затраты, но зато в вымышленном мире они будут утопать в роскоши. Предложения технического консультанта Oculus вполне серьезны и, по его мнению, достижимы – компания уже работает над тем, чтобы сделать VR более доступной для всех.

Кармак четко заявил о важности продвижения Oculus и других схожих проектов: «Если вы богаты, и у вас все есть – это прекрасно. Но продвижение технологических компаний, создающих VR важнее всего для остальных. В бедных районах симуляция заменит реальное богатство».

Безусловно для большинства dolce vita предпочтительней, чем скудное существование. Но решение Кармака – это обещание будущего, в котором условия жизни все еще ограничены, но мир просто смирился с реальными бедами и скрылся в фантастических реалиях.

Статистика на стороне реальности

Пока что, в реалиях свободного рынка, виртуальная реальность в проигрыше. Согласно опросу дистрибьютера компьютерных игр Steam, проведенному в декабре 2020 года, только у 1,7% пользователей есть гарнитура VR. И хотя во время пандемии продажи гарнитур увеличились примерно на 30%, из такой статистики трудно делать какие-либо выводы, так как реализация видеоигр в целом выросла по сравнению с 2019 годом.

Причины провала на рынке очевидны. Во-первых, VR стоит дорого. Лучшая на данный момент гарнитура Valve Index доходит до 100 тыс. рублей. Более дешевый вариант Oculus Quest 2 от Facebook стоит 45 тыс. рублей. Вместе с тем, гарнитура должна быть подключена к высокопроизводительному игровому ПК. Цены на эти машины варьируется, но для виртуальной реальности оптимальной будет покупка компьютера не менее чем за 100 тысяч. Понадобится еще и просторная комната. Для большинства игр требуется минимум 2 на 1,5 метра, хотя чем больше места, тем лучше.

Но и здесь головная боль не заканчивается: на настройку всего комплекта придется потратить несколько часов. Правда деньги, большое пространство и свободный график не всегда гарантируют приятное времяпрепровождение. Некоторые испытывают тошноту и головокружение в VR-очках. «Морскую болезнь» можно перебороть, только перенастроив оборудование или медленно знакомясь с технологиями. Еще всплывает вопрос ограниченных возможностей: как у людей с уже существующими заболеваниями получится бегать по комнате, спасаясь от вымышленных монстров?

Впрочем, все эти проблемы преодолимы. Вездесущие сейчас компьютерные игры когда-то тоже были увлечением единиц, готовых часами разбираться с еще не совершенной техникой. Стоимость гарнитур также можно подкорректировать: Кармак сказал, что Oculus уже работает над этим.

Кондиционер и другие модификации

Увы, тенденция к порабощению человеческого сознания не будет ограничиваться продажами VR. Илон Маск работает над имплантируемым компьютерным интерфейсом под названием Neuralink. Точно так же основатель технологической корпорации Valve Гейб Ньюэлл вложил значительные средства в создание буквальной Матрицы. «Мы намного ближе к Матрице, чем люди думают», - сказал Ньюэлл 1 News в 2020 году.

В телеинтервью новозеландской газете Ньюэлл недвусмысленно высказался о создании мира, в котором компьютер модифицирует мозг. Он даже назвал тело «мясным рудиментом» и всячески подчеркивал превосходство искусственного интеллекта над человеческим. «Вы привыкли смотреть на мир глазами», - Ньюэлл скандировал свою речь, напоминающую монолог кинозлодея. «Но глаза были созданы эволюцией в ее целях, которые никак не отображают нынешние цели потребителей. Если глаза сломаются, их нельзя вернуть или поменять на исправные. Мы хотим дать вам новые глаза, тело, новое все – оно будет отвечать современным стандартам потребления, так как будет цифровым. Естественный отбор и его законы просто перестанут действовать на Земле».

Мэтью Голт, автор технических статей в WIRED и The New York Times, подметил в своем Твиттере, что амбиции Нюэлла пойти против законов природы напоминают «комплекс Бога» и говорят о «невежестве прогрессивной элиты». Взять только эти слова основателя Valve: «Реальность перестанет быть метрикой, которую мы применяем для максимально возможной визуальной точности. Она будет казаться плоской, бесцветной и размытой по сравнению с опытом, который вы сможете создать в мозгу людей. Они просто не захотят жить в этом несовершенном мире».

Если для вас такое виденье будущего звучит, как антиутопичный ночной кошмар, вы не одиноки. Роган в интервью с Кормаком спросил программиста, действительно ли тот считает перспективу полного эскапизма такой уж радужной: «Знаете эти картинки в Интрнете, где ребенок сидит в VR-очках и улыбается, хотя вокруг царит разруха? Что-то подобное. Неужели это мир, который вы пытаетесь построить?»

Ответ Кармака не обнадеживает: «Разве его жизнь станет лучше, если он снимет их и окажется в этом ужасном месте? Посмотрим на ситуацию под другим углом. Я живу в Далласе. Там 100 градусов [37 C]. Я включаю кондиционер, и это тоже модификация реальности – я же изменяю температуру. Так мы меняем мир вокруг себя во всем, что делаем. Люди обычно не думают: “О, вы не ощущаете окружающий мир из-за кондиционирования воздуха”. Нет, обычно мы даже не замечаем, как подчиняем мир своей воле».

Для Кармака виртуальная реальность сравнима с любыми, даже минимальными преобразованиями внешней среды: «Трансплантация почек или искусственное сердце ведь сделают вашу жизнь лучше, разве нет? И это тоже не естественно, не по законам природы. Только так можно совершенствовать реальность – создавая все более продвинутые технологии, чтобы заменять тусклый реальный опыт на безграничный искусственный».

High-tech империя

Тенденции в VR сфере требуют от нас быть бдительными и не забывать урок, который мы вынесли из работы крупных компаний за последнее десятилетие: им нельзя давать слишком много власти. Facebook, Google и Apple, к примеру, уже давно монополизировали свою нишу на рынке и, пытаются захватить еще оставшиеся частички неконтролируемых сфер жизни. Технические монополии отнюдь не освободят нас от «тусклого реального опыта» – они просто получат больше противопоказанной им власти.

Виртуальная реальность – это привлекательный способ отвлечься от мировых проблем, но не способ их решения. Все они сохранятся за пределами метавселенной, созданной такими компаниями, как Epic, Valve и Facebook. Даже если Кармак так не считает, нуждающиеся в еде не смогут утолить голод, просто надев «волшебные очки». Фантазия сторонников виртуального эскапизма напоминает пример философа Славоя Жижека с котом Томом бегущим над пропастью из известного мультика. Этот образ очень точно указывает на идеологическое ядро сторонников виртуализации общества; наслаждайтесь и делайте вид, что ничего страшного не происходит.

Следует признать реальным сценарий, когда несколько компаний будут регулировать не только нашу жизнь в онлайне, но и все остальные ее аспекты – контролировать сам мир. Виртуальные вселенные будут формироваться фантазмами их создателей. Это будет симулякр, эрзац-мир, в котором человеческая субъективность будет подчинена воле техно-демиургов. Вопрос в том, сможем ли мы этому противостоять?