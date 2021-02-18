«Нафтогаз» назвал остановку «Северного потока» «вопросом жизни и смерти»

Остановка строительства газопровода «Северный поток — 2» является для Украины вопросом «жизни и смерти», написал в своем аккаунте в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он отметил, что в случае запуска проекта страна станет «гораздо более уязвимой перед российской агрессией».

«Остановить "Северный поток 2 " — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет «жить с этим» и обойтись без жертв», - пишет Коболев.

Руководитель подчеркнул, что газопровод для Украины является частью оборонной системы страны, так как через ее территорию газ поступает в Германию, Италию и Францию.

«Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией», - продолжил Коболев. Он считает, что «Северный поток — 2» является «экономически бессмысленным проектом», имеющим «ощутимый геополитический смысл».

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Оператор трубопровода Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». В конце 2019 года укладка «Северного потока-2» была приостановлена из-за американских санкций, введенных против компаний – владельцев судов-трубоукладчиков, участвующих в строительстве.

