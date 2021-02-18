НАТО в восемь раз увеличит количество солдат в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует увеличить свой контингент в Ираке с 500 до 4 тыс человек, сообщает «РИА Нвости».

16 февраля американская военная база в иракском городе Эрбиль подверглись минометному обстрелу. По базе было выпущено 14 ракет калибра 107 мм из которых три взорвались возле военных казарм.

Официальный представитель международной коалиции «Операция непоколебимая решимость» (OIR) американский полковник Уэйн Маротто сообщил об одном погибшем и шести раненых в результате ракетного удара по американской базе в Ираке

Пока никто из иракских группировок не взял на себя ответственности за обстрел.

5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США, о размещении иностранных войск на территории страны. Принятие резолюции поддержал премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди.

10 января 2020 года государственный департамент США заявил, что Вашингтон не будет обсуждать с Багдадом вопрос вывода из страны американских войск.