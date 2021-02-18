Почему рубль так сильно отстал от нефти?

Цены на нефть марки Brent преодолевали отметку в 65 долларов за баррель, однако курс рубля к доллару хоть и укреплялся с начала февраля, все же находится на довольно скромном уровне в районе 73 рублей 70 копеек — даже дешевле, чем в декабре.

В чем же причина столь сильного расхождения, учитывая еще и тот факт, что на внешних рынках пока все складывается оптимистично, и американские индексы, например, торгуются вблизи исторических максимумов.

Очевидно, ответ на этот вопрос кроется в комплексе факторов, влияющих на российскую национальную валюту.

Первое, на что стоит обратить внимание, это ситуация на долговом рынке. Российские гособлигации ОФЗ еще с ноября находятся под сильным давлением и стремительно дешевеют. Причины и последствия этого мы уже описывали ранее.

Следовательно, на данный момент инвесторы и спекулянты не видят интереса вкладываться в долговые бумаги РФ, а это значительно снижает приток капитала в рублевые активы, а значит, и спрос на рубль.

Таким образом, укрепляться рублю помогает только спекулятивный капитал, который не получает дополнительной поддержки от притока денег в другие активы, в первую очередь ОФЗ. Для сравнения, весной прошлого года, уже после обвала рынков, ОФЗ показывали едва ли не лучшую динамику в мире. Но тогда Банк России объявил о начале цикла снижения ставок, что означало скорое повышение стоимости ОФЗ, к тому же рубль был очень слаб, и эти факторы открывали прекрасную возможность для игры в carry trade. Как итог, инвесторы и спекулянты начали дружно скупать рубль и активы РФ. Сейчас таких условий пока нет.

Вторая причина отставания динамики рубля и динамики нефтяных цен — это геополитическая премия. Угроза санкций буквально висит в воздухе, и о ней не говорит только ленивый.

Реализуется эта угроза или нет — вопрос открытый, однако брать на себя дополнительные риски инвесторы не хотят, что также снижает спрос на рубль.

Ситуация с арестом Алексея Навального вызвала широкое недовольство со стороны Запада. ЕСПЧ потребовал освобождения оппозиционера, однако российские власти заявили, что это невозможно и является вмешательством во внутренние дела и работу судебной системы. Во всей этой истории фигурирует еще и «Северный поток — 2», который, возможно, является предметом торга.

Так или иначе, на данный момент это является поводом для роста геополитической премии, что находит отражение в относительной слабости рубля.

И третий момент — это сезонность и опережающий фактор. Практически все, кто так или иначе связан с финансовыми рынками, замечали, что рубль практически всегда отыгрывает негатив на рынке нефти, да и на внешних площадках с опережением.

За примером далеко ходить не нужно — летом прошлого года российская валюта начала стремительно дешеветь, хотя никаких событий на тот момент не происходило. И только уже ближе к осени мощная коррекция началась на нефтяном рынке.

Вполне возможно, в ближайшее время «черное золото» также будет дешеветь, тем более, что текущий рост во многом связан с погодными катаклизмами. В США из-за морозов добыча сократилась почти на три миллиона баррелей в сутки. Однако заморозки, как и ураганы, носят краткосрочный характер, так что в ближайшие дни или недели ситуация нормализуется, добыча восстановится, а спрос на топливо, скорее всего, пойдет на спад.

Кроме того, внимательные инвесторы наверняка замечали, что весной российские активы по разными причинам почти всегда попадают под волну продаж.

Дело в том, что компании РФ платят хорошие дивиденды, однако для глобальных игроков они имеют интерес только тогда, когда акция стоит дешево. Чем ниже стоимость акции, тем выше дивидендная доходность.

Закрытие реестров в основном происходит с конца мая по середину лета. Возможно поэтому, глобальные инвесторы весной находят повод уронить российские активы и рубль, чтобы сыграть в эту дивидендную игру.