Премьер Грузии уходит в отставку

Премьер Грузии Георгий Гахария объявил, что уходит в отставку по причине несогласия с арестом председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

“К сожалению, из-за того, что я не смог договориться с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность", - заявил Гахария о своем решении в ходе брифинга.

Сообщается, что заявление политика было встречено аплодисментами в офисе "Единого национального движения", после чего депутаты начали скандировать, что победили.



Решение об отставке Гахария вступило в силу сразу после получения от него заявления. При этом все члены грузинского кабинета министров стали исполняющими обязанности. Новую кандидатуру на пост премьера должна представить партия "Грузинская мечта". После чего, парламент должен проголосовать за кандидата, а его кабинету выразить доверие. Окончательно обновленный состав правительства приступит к своим обязанностям после утверждения президентом.



Мелию лишили депутатской неприкосновенности два дня назад, после чего прокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать его за неуплату залога в 40 тысяч лари. Залог был избран в качестве меры пресечения. Депутат обвиняется в организации беспорядков и антироссийских акций в 2019 году.

В настоящее время Мелия находится в офисе, а оппозиционеры из разных партий охраняют здание и заявляют, что не выдадут его.