Россия вышлет эстонского дипломата

Россия высылает дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление persona non grata российского дипломата в Таллине, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД.

«Новое правительство Эстонии абсолютно безосновательно объявило persona non grata дипломата российского посольства. РФ выразила решительный протест послу Эстонии в Москве в связи с объявлением российского дипломата в Таллине persona non grata» – говорится в заявлении российского МИДа.

Сегодня, 18 февраля, Эстония объявила российского дипломата persona non grata.

5 февраля министерство иностранных дел России объявило «persona non grata» сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии. По данным МИДа иностранные дипломаты принимали участие в несанкционированных акциях протеста сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

8 февраля министерства иностранных дел Швеции, Германии и Польши объявили о высылке российских дипломатов из своих стран в ответ на высылку из России своих дипломатов.