Коллекторы Сбербанка будут распознавать эмоции должников с помощью новых технологий

Сбербанк запускает метод анализа голосов должников при помощи новой технологии оценивания интонации голоса и эмоций заемщика при разговоре с коллектором банка. Сервис запускается совместно с дочерним коллекторским агентством «АктивБизнесКонсалт» (АБК), рассказал РБК гендиректор АБК Дмитрий Теплицкий. Он уточнил, что новая технология была опробована в конце 2020 г. В банке изданию подтвердили использование новой технологии.

Система в ходе разговора записывает голос неплательщика, затем проводит анализ интонации и передает информацию сотруднику call-центра, пояснили в АБК. Уточняется, что система в состоянии распознать семь эмоций, - радость, удивление, нейтральную реакцию, страх, уныние, раздражение, злость. После анализа полученных данных система показывает спектр эмоций должника в процентном соотношении.

«Система на основе распознанных эмоций подсказывает оператору, надо ли следовать пользовательскому сценарию заказчика, или предлагает использовать специальный ситуационный скрипт», - пояснил Теплицкий. Он уточнил, что новая технология предсказывает развитие переговоров с клиентом с вероятностью до 80%.

