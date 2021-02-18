Суд вынес приговор по первому делу о нежелательной организации

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам условно активистку «Открытой России» (организация признана иностранным агентом) Анастасию Шевченко, сообщает РБК. Государственный обвинитель просил для Шевченко наказание в виде пяти лет колонии.

Анастасия Шевченко вины не признала и в своем последнем слове она попросила суд «не участвовать в политических репрессиях».

Шевченко стала первой обвиняемой по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Ей было предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК в январе 2019 года. Ранее Шевченко дважды оштрафовали по административным статьям — за участие в политических дебатах в Таганроге и за публикацию анонса школы муниципальных депутатов в Ростове. На время суда она была отправлена под домашний арест. Во время домашнего ареста старшая дочь Шевченко, которая последние годы находилась в интернате под наблюдением медиков, скончалась в реанимации.

Вторым после Шевченко обвиняемым по статье 284.1 УК был екатеринбургский координатор «Открытой России» Максим Верников – в феврале прошлого года суд приговорил его к 300 часам обязательных работ.

В мае 2015 году был принят закон о внесении изменений в Уголовный кодекс России, который был дополнен статьей 284.1 «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».