Цена на нефть впервые с января 2020 года превысила отметку в $65

Цена на нефть марки Brent превысила $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года, сообщают торговые площадки.

По состоянию на 4.05 по московскому времени, цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в апреле росла на 0,25%, достигнув отметки $65,06 за баррель. Котировки с поставками в марте на WTI также торгуются в плюсе, прибавив 1,26% до $61,91 за баррель.

Цены на нефть растут с начала февраля текущего года, - до 10 февраля цены на сырье поднимались непрерывно, после этого два дня котировки снижались и к вечеру 12 февраля вышли опять «в плюс».

Аналитики отмечают, что основным фактором, повлиявшим на рост цен на нефть, стало решение некоторых стран ОПЕК+ снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей в сутки. На 1 миллион баррелей снизала добычу Саудовская Аравия. Также росту нефти в цене привели надежды на увеличение спроса на сырье на фоне оптимистических настроений в мире, вызванных началом вакцинации от COVID.

Ранее зампредседателя правительства Александр Новак заявил, что в 2021 году стоимость барреля нефти будет колебаться в диапазоне $45-60 за баррель. Чиновник считает, что стабильность цены на топливо означает сбалансированность рынка.

