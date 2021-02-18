Умер актер Андрей Мягков

Скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы МХТ им. Чехова 18 февраля. Актеру было 82 года. Причина и обстоятельства смерти не сообщаются. О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно, сказали в театре.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, позже приехал в Москву, где закончил Школу-студию МХАТ. В 60-ых годах начал служить в театре «Современник». В кино дебютировал в 1965 году в комедии Элема Климова «Похождения зубного врача», исполнив в картине главную роль.

Знаковыми киноработами для Андрея Мягкова стали картины режиссера Эльдара Рязанова, который снял актера в своих лентах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Помимо этого, Мягков с успехом снялся в картинах «Дни Турбиных», «Послесловие», «Надежда» и «Серебряные трубы». Звания народного артиста РСФСР актер был удостоен в1986 году.

