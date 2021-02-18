В Испании более 50 человек задержано в ходе беспорядков

Более 50 человек были задержаны в Испании в ходе беспорядков, которыми завершились акции протеста в защиту арестованного рэпера Пабло Аселя, сообщили РИА Новости.

Euronews сообщает о более чем 50 пострадавших, в том числе 25 полицейских.

Мирные манифестации в центре Мадрида и Барселоны переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Группы агрессивно настроенных демонстрантов бросали в полицейских различные предметы, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, возводили баррикады. В ответ полиция применила дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ.

Демонстрации в поддержку арестованного Пабло Аселя продолжаются третий день подряд.

Рэпер получил девять месяце тюрьмы за свои песни, в которых власти увидели «прославление терроризма и клевету в адрес монархии и государственных институтов».

Более 200 артистов, в том числе кинорежиссер Педро Альмодовар, актер Хавьер Бардем и певец Джоан Мануэль Серрат, подписали петицию против тюремного заключения Пабло Аселя.

В 2018 году рэпер Валтоник был приговорен в Испании к трем с половиной годам тюрьмы, но бежал в Бельгию. Исполнителя обвинили в прославлении терроризма, угрозах королевской семье и известным политическим деятелям, напоминает Euronews.