В Крыму прокомментировали планы Киева оставить полуостров без воды

Намерения Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале с целью сделать невозможной подачу воды на полуостров является «глупостью», сказал в беседе с агентством РИА Новости вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков. Он уверен, что данная инициатива приведет только к пустой трате денег для Украины.

«В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной»,- заявил парламентарий. Он уверен, что рассуждения Киева об ограничении подачи воды в Крым «на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость».

По мнению Бобкова, Украине пора прекратить «все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла», а жители полуострова привыкли рассчитывать на собственные силы. Преодолеть дефицит воды полуостров может только с помощью системной работы, добавил он.

Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о планах Киева достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала для исключения возобновления водоснабжения Крыма пресной водой.

