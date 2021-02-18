В России могут вырасти цены на непродовольственные товары

В России могут подорожать непродовольственные товары, пишет газета «Известия», ссылаясь на письмо ассоциации компаний розничной торговли Минпромторгу. В АКОРТ пояснили, что произойти это может из-за значительного повышения с ноября по январь 2021 года стоимости контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

В ассоциации предупреждают, что больше других товаров могут подорожать бытовая техника и электроника. Цена на данную продукцию поднимется по прогнозам на 10-20%. Стоимость других товаров может вырасти на 5-7%.

«Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено», - прокомментировали ситуацию изданию в Минпромторге.

В свою очередь, глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, уверен, что рост цен на непродовольственные товары носит временный характер, и в целом ситуация стабилизируется в течение полугода.

Ранее руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров уже предупреждал о возможном росте цен на электронику в России в текущем году. Среди главных причин подорожания он назвал дефицит основных компонентов для электроники, видеокарт, экранов, памяти.

