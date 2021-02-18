В России с начала года сократилось промышленное производство

В январе 2021 года промышленное производство в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 2,5%, сообщает Росстат.

Рост показали к январю производственные отрасли энергетического сектора, такие как тепло - и газоснабжения – по 7,3%. Отрасли, связанные водоснабжением и водоотведением, а также отрасли по утилизации отходов и ликвидации загрязнений выросли в производственном отношении на 10,7%.

В этот же период обрабатывающие производства снизились на 1,0%, а производство в сырьевом секторе упало на 7,1%.

Аналитики считают, что на данные результаты прямое влияние оказал календарный фактор, поскольку в январе 2021 года было 15 рабочих дней, а годом ранее - в январе 2020 года – 17 рабочих дней. Сыграли свою роль и погодные условия: по данным Гидрометцентра, январь 2021 года в России вошел в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений, морозы отмечались во всех регионах страны. И, конечно, негативное влияние оказала вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции, резюмируют специалисты.

