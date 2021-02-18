В России за сутки выявлено 13,4 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 13 447 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Показатель стал наибольшим за последние три дня. Накануне в России было зафиксировано 12 828 новых случаев заражения коронавирусом, в целом по стране активность эпидемического процесса снижается.

В общей сложности в России с начала пандемии выявлено 4 125 598 инфицированных. Число летальных исходов достигло 81 926, из которых умерли за поседение 24 часа 480 человек, выздоровели 3 661 312 пациентов, в том числе 18 730 за последние сутки.

Москва продолжает удерживать лидерство по суточному приросту среди регионов РФ – в столице 1 950 новых случаев COVID, 55 пациентов скончались, 2 514 выздоровели. В топ-3 по числу заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+1 094) и Московская область (+577).

Россия продолжает оставаться на пятом месте в мировом антирейтинге стран с наибольшим приростом коронавируса, по данным Университета Джонса Хопкинса. Лидируют США (27,82 млн). Далее следуют Индия (10,95 млн), Бразилия (9,97 млн) и Великобритания (4,08 млн).

