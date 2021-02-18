FT: Россия столкнулась с проблемами с производством вакцины за рубежом

Дефицит производственных мощностей, пишут Financial Times (FT), вынудил Россию доверить производство вакцины «Спутник V» зарубежным частным компаниям. Выполнение контрактов по поставкам российской вакцины в десятки стран сейчас зависит от фармацевтических фабрик в Бразилии, Индии, Южной Корее и ряде других стран.

Западные специалисты, пишут FT, считают это решение рискованным, потому что производителям нужно время, чтобы выйти на необходимые мощности. Однако этого времени нет. Как нередко бывает в таких случаях, вакцины была нужна даже не сегодня, а еще вчера.

«У каждой фармацевтической фабрики свои проблемы,- объясняет основатель аналитической компании Airfinity Расмус Бех Хансен.- Необходимо наладить производство, достичь нужного качества и так далее. Проблем всегда бывает больше, если речь идет, как сейчас, об аутсорсинге».

Российский фонд прямых инвестиций (RDIF) во главе с Кириллом Дмитриевым, который занимается распределением «Спутника V», заключил соглашения с 15 фармацевтическими компаниями из 10 стран в общей сложности на 1,4 млрд доз «Спутника V», достаточных для вакцинации 700 миллионов человек. Суммарный объем зарубежного заказа более чем вдвое превышает количество вакцины, которое произведут фармацевты в самой России.

Фармацевтические фабрики в КНР, Южной Корее и Индии будут делать вакцину для третьих стран. Вакцина, произведенная в Бразилии и Сербии, в основном пойдет на вакцинацию бразильцев и сербов.

«У нас есть по-настоящему крупные игроки, которые будут производить (вакцину) для всего мира,- говорит Кирилл Дмитриев.- И у нас также есть игроки поменьше, которые будут производить ее для внутреннего применения…»

Такой подход, надеются в RDIF, поможет избежать сбоев с поставками, которые замучили остальных производителей вакцин и фактически сорвали массовую вакцинацию в Европе.

Сначала на Западе сомневались в эффективности и безопасности российской вакцины, но после появления в начале февраля результатов испытаний, показавших эффективность на уровне 91,6%, сомнения отпали. Преимуществами «Спутника V», кроме высокой эффективности, являются относительно низкая цена – 10 долларов и температура хранения от 2 до 8 градусов по Цельсию. Это повышает привлекательность российской вакцины, которая быстро становится орудием мягкой силы в дипломатии, для многих бедных стран, не имеющих возможности конкурировать с богатыми странами в гонке за западными вакцинами.

Желание вакцинироваться «Спутником V» уже выразили более 50 стран. Теперь необходимо обеспечить требуемый спрос, но с этим, считают FT, могут возникнуть проблемы. Так, например, российские партнеры в Индии и Бразилии, на которых приходится больше половины российской вакцины, производимой за рубежом, по информации FT, еще даже не приступили к ее выпуску. Индийская компания Hetero Drugs, которая должна произвести в этом году по контракту более 100 млн доз «Спутника V», до сих пор ждет разрешения индийских регуляторов.

В крупном подрядчике из Бразилии Uniao Química сейчас проходит пилотное производство, но на полную мощности, составляющую 8 млн доз в месяц, он выйдет только в апреле.

Южнокорейский производитель вакцины GL Rapha, который будет выпускать «Спутник V» исключительно для третьих стран, сообщил FT, что не в состоянии самостоятельно произвести все оговоренные в контракте 150 млн доз в год и поэтому вынужден передать часть контракта другим компаниям.

На данный момент, по данным Airfinity, потребители получили 8 млн доз «Спутника V». Для сравнения, Pfizer уже произвел в феврале 65 млн доз своей вакцины.

По мнению Хансена, 700 миллионнов доз российской вакцины – очень высокая цель. Он считает более реалистичной поставку в 2021 году 380 млн доз «Спутника V», но при этом подчеркивает, что объем реально выпущенной российской вакцины может оказаться значительно ниже, если крупная фармацевтическая фабрика в Хайдарабаде будет медленно выходить на требуемые мощности.

В России надеются, что относительная простота «Спутника V» поможет зарубежным фармацевтам быстро наладить ее выпуск. Полные данные о производстве российской вакцины, по словам Кирилла Дмитриева, появятся в марте.

В самой России «Спутник V» производят шесть фармацевтических компаний. Их количество может увеличиться еще на две. До июня они будут выпускать вакцину исключительно для внутреннего потребления, но с началом лета, когда основные потребности России в вакцине будут удовлетворены, начнут переориентироваться на экспорт.

Имеются проблемы с производством «Спутника V» и в России, пишут FT. Первоначально планировалось произвести к концу 2020 года 30 млн доз вакцины, однако затем планы были скорректированы в сторону уменьшения. Из-за трудностей российских фармацевтов с приобретением оборудования цель была снижена до 2,5 млн доз.

Сейчас, правда, эти проблемы, утверждает К. Дмитриев, решены. Россия планирует произвести к концу марта 33 млн доз «Спутника V».

Кирилл Дмитриев также сообщил, что Венгрия, которая первой в Европе начнет прививать своих граждан российской вакциной, получит в феврале лишь 100 тыс. доз, но подчеркнул, что поставки осуществляются в строгом соответствии с утвержденным графиком. Дмитриев также выразил уверенность, что скоро «Спутник V» начнут покупать и другие европейские страны.

Главный европейский дипломат Йозеп Боррель, недавно приезжавший в Москву, надеется на скорое одобрение «Спутника V» европейским регулятором и подчеркнул, что Европе не хватает вакцин для вакцинации.

Ангела Меркель в январе заявила, что Германия заинтересована в совместном производстве «Спутника V», если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Как сообщил Кирилл Дмитриев, несколько фармацевтических фабрик в Европе заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Все сейчас с нетерпением ждут одобрения EMA.