ВОЗ: южноафриканский штамм коронавируса заразнее обычного

Эксперт всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, является более заразным по сравнению с обычным вариантом, сообщает ТАСС.

«Данный штамм является более заразным, так же как и британский. Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль. По тяжести течения заболевания и случаям госпитализации мы не видим изменений. В том, что касается эффективности вакцин, то в настоящее время на этот счет проводятся исследования», – сказала ван Керкхове

Ранее сообщалось, что ученые установили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. Статью с описанием исследования опубликовал The New England Journal of Medicine.

Однако по словам специалистов, этого количества антител все равно достаточно для защиты от COVID-19.

Согласно заявлению самой компании Pfizer, к настоящему моменту не было обнаружено доказательств того, что разработанная ей вакцина не дает защиты от данного варианта вируса. Тем не менее в компании заверили, что в случае, если будет обнаружен штамм, против которого вакцина не будет действовать, Pfizer и BioNTech обратятся в регулирующие органы с просьбой одобрить обновленный вариант препарата.