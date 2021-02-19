Акции дня: бумаги ОГК-2 растут в ожидании решения по дивидендам

Акции теплогенерирующей компании ОГК-2 (входит в «Газпром энергохолдинг») в ходе дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 19 февраля росли максимальными темпами. За торги стоимость бумаг достигала 0,004530 рублей за акцию, к вечеру росту замедлился и стоимость бумаги составила 0,004365 за акцию (+10,93%).

В четверг другая компании группы «Газпром» - «Газпром нефть» подвела итоги работы в 2020 году, согласно которым чистая прибыль составила 117 млрд рублей. Компания несмотря на волатильность на рынке решила направить на «дивы» 50% от чистой прибыли. По мнению экспертов, выплаты могут составить 12,4 рубля на акцию. Промежуточные «дивы» составляли 5 рублей на акцию. Вероятно, трейдеры ожидают схожее решения от другой «дочки» «Газпрома» и начали скупать акций.

Ранее глава «Газпром энергохолдинга» заявлял, что совокупные дивидендные выплаты Мосэнерго, ОГК-2, ТГК-1 за 2020 г. ожидаются на уровне не менее фактических выплат за 2019 г., которые тогда составили 14,8 млрд рублей или 50% от чистой прибыли.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,69% до 3457,68 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,80% до 1472,8 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:06 мск составила 63,75 долларов за баррель (-0,28%). Российская валюта слабела – 73 рубля за доллар.