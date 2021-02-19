Стало известно, какое заявление сделает Байден по России на Мюнхенской конференции

Президент США Джо Байден будет стремиться в пятницу в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сплотить европейских союзников для совместной работы по решению целого ряда проблем, связанных с Китаем. При этом речь о “новой холодной войне” не идет. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Что касется Москвы, то в своем выступлении, которое намечено на вечер пятницы по московскому времени и будет проходить в режиме онлайн, американский лидер призовет союзников "к совместному решению проблем, создаваемых великодержавными конкурентами, такими как Россия и Китай".

Президент США будет говорить конкретно о “злонамеренных” и согласованных действиях, предпринятых, по его мнению, Россией для дестабилизации и подрыва демократии в Соединенных Штатах, Европе и других странах, и призовет союзников твердо стоять на стороне Вашингтона, рассказал чиновник.

Также в докладе Байдена будут рассмотрены транснациональные проблемы, начиная от ядерного распространения до изменения климата и кибербезопасности.

Как отмечает Рейтер, американсий президент приготовил подарки для своих западных коллег - поддержав глобальные усилия по вакцинации против коронавируса на сумму 4 миллиарда долларов, вернув Вашингтон в Парижское соглашение по климату и планируя принять меры по поддержке экономики США почти на 2 триллионов долларов, которые поддержат и мировую экономику.

Ранее сообщалось, что США обсуждают возможность ввести новые санкции против небольшого числа организаций, связанных с Россией, для остановки строительства «Северного потока — 2». Как отмечает Bloomberg, ссылаясь на источники. доклад по газопроводу может быть представлен в конгрессе США в пятницу, 19 февраля. Ожидается, что в нем будет упоминаться «лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией», отмечает агентство.