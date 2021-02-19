Bloomberg сообщает о новых санкциях США против «Северного потока - 2»

США обсуждают возможность ввести новые санкции против небольшого числа организаций, связанных с Россией, для остановки строительства «Северного потока — 2», сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники. Доклад по газопроводу может быть представлен в конгрессе США 19 февраля. Ожидается, что в нем будет упоминаться «лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией», отмечает агентство.

В документе не упоминаются немецкие компании, против которых пока не планируется вводить санкции, сообщают четыре источника СМИ. По заявлению одного из них, президент Джо Байден стремится остановить проект, сохранив отношения с Германией. Против введения санкций в отношении немецких компаний-участниц строительства газопровода выступает и госсекретарь Энтони Блинкен. Он отмечает, что в настоящее время важнее санкций искать дипломатическое решение проблемы.

У данного подхода есть и свои противники, которые считают, что законодательство США предусматривает введение санкций против любого иностранного субъекта, участвующего в строительстве газопровода. Наладив отношения с Германией, США могут оттолкнуть от себя других союзников, таких как Украина, Польша и страны Прибалтики, уверены сторонники санкций.

