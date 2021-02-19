Более 3,7 тыс. сотрудников En+ Group готовы пройти вакцинацию от коронавируса

Согласно проведенному En+ Group опросу, более 3 700 сотрудников всех энергетических предприятий компании изъявили желание пройти вакцинацию от COVID-19. Уже около тысячи сотрудников компании успешно прошли вакцинацию от COVID-19 в рамках корпоративной программмы.

Для оперативной вакцинации сотрудников En+ Group запустила партнерскую программу с медицинскими учреждениями в регионах присутствия. Вакцинация происходит на добровольной основе. О важности вакцинации в борьбе с пандемией ранее неоднократно заявлял основатель компании En+ Group Олег Дерипаска.

«Здоровье и безопасность работников – сегодня наши главные ориентиры. En+ Group стремится использовать все возможности для предотвращения распространения вируса, обеспечения максимальной защиты сотрудников и непрерывной операционной деятельности активов. Мы также считаем, что формирование коллективного иммунитета является важной задачей крупных организаций, участвующих в обеспечении жизнедеятельности регионов», - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

С марта 2020 года En+ Group принимает активные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Компания организовала оперативный штаб и горячую линию по оказанию помощи, часть сотрудников перевели на удаленный режим работы. Помимо прочего, компания закупила средства индивидуальной защиты, медицинскую технику и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. Общие инвестиции компании на медицинскую помощь составили около 6 млрд рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах.

«Ситуация с пандемией коронавируса стала проверкой на прочность системы здравоохранения, и не только в России, но и во всем мире. Ограничительные меры дали передышку, но уже весной было понятно, что регионы не справятся без поддержки. Очевидно, что коронавирус и его последствия продлятся минимум до 2023 года. Поэтому медцентры, которые мы открываем, выполняют очень важную задачу,» – отметил Олег Дерипаска.