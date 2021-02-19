Большинство украинцев не хотят видеть Зеленского президентом

Согласно результатам социологического опроса, проведенного с 11 по 16 февраля «Киевским международным институтом социологии» и центром «Социс», 57,1% граждан Украины выступают против того, чтобы действующий президент страны Владимир Зеленский выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок 27,9% опрошенных, а 15% затруднились с ответом.

При этом действующий президент Украины остается самым рейтинговым политиком страны. В случае проведения президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать 18,3% опрошенных или 25,6% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте идет экс-президент Украины Петр Порошенко с 13,8% опрошенных или с 19,4% определившихся с выбором. А на третьем месте расположилась бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко с 8,3% голосов опрошенных или 11,7% определившихся.

31 марта 2019 года на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко 15,95%.

Во втором туре президентских выборов, который прошел 21 апреля 2019 года, Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, а Порошенко 24,45%.