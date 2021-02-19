Диетолог перечислила продукты, которые лучше ограничить в рационе

Продукты с высоким содержанием дубильных веществ и крупных волокон могут спровоцировать разрыв кишечника, поэтому употребление данных продуктов стоит ограничить, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

При злоупотреблении подобными продуктами в организме образуются безоары - инородные тела, сформированные из неперевариваемых частиц, например, волокон растений. Эти вещества приводят к расширению кишечника и могут вызвать даже его разрыв.

«К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн», - рассказала Соломатина. Она уточнила, что все эти продукты объединяет высокое содержание дубильных веществ и грубых волокон.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, что диеты и интервальное голодание противопоказаны людям с проблемами ЖКТ. Кроме того, из-за подобного режима питания в организм не поступают нужные полезные вещества.

