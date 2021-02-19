Дирижер Филипп Чижевский и ансамбль Questa Musica в Большом зале Московской консерватории

Имя Филиппа Чижевского хорошо знакомо каждому, кто интересуется музыкальной жизнью столицы и следит за интересными и значимыми постановками современности. Дирижер, получивший в 2019 году «Золотую Маску» за «Триумф Времени и Бесчувствия», известен точностью и вместе с тем оригинальностью исполнения музыкальных произведений. По мнению критиков, Филиппу Чижевскому и его ансамблю удается переосмыслить музыку барокко, каждый раз демонстрируя чистоту настоящих старинных инструментов, легкость звучания и смелость музыкальной интерпретации.

Чижевский окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по специальностям «хоровое дирижирование» и «оперно-симфоническое дирижирование». В 2008 году совместно с Марией Грилихес основал ансамбль Questa Musica, с которым принял участие во многих крупных проектах в России и за рубежом. Дирижер активно сотрудничает с современными композиторами и театральными режиссерами. Так, в июне 2015 г. вместе с Б. Юханановым осуществил постановку оперного сериала «Сверлийцы» в Электротеатре «Станиславский». Чуть позже в рамках V фестиваля актуальной музыки «Другое пространство» совместно с В. Юровским и Ф. Ибрагимовым принял участие в российской премьере сочинения «Группы» К. Штокхаузена для трех оркестров и трёх дирижеров. Под руководством Чижевского на Камерной сцене Большого театра состоялась премьерная постановка оперы-буфф Жака Оффенбаха «Перикола» (режиссёр-постановщик Ф.Григорьян). Дирижер осуществил запись сочинений Леонида Десятникова со скрипачом Романом Минцем («Эскизы к закату» с симфоническим оркестром Брно и «Русские сезоны» с литовским камерным оркестром) и запись фортепианного концерта хорватского композитора Бориса Папандопуло с пианистом Андреем Гугниным и Загребским Филармоническим Оркестром. Чижевский сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами, с 2014 г. - приглашенный дирижер Большого театра.

Questa Musica — один из ярчайших российских коллективов, в состав которого входят молодые одарённые инструменталисты и певцы. Основанный в 2008 году, ансамбль стал известен благодаря высокой культуре звука, безупречной стилистической манере и постоянному поиску актуального звучания. Среди крупных проектов Questa Musica постановка оперы Г. Пёрселла «Дидона и Эней» (режиссер А.Хасанов), «Истории солдата» И.Стравинского (режиссер О.Глушков), исполнение оратории «Мессия» Г. Ф. Генделя, симфоний и «Реквиема» Моцарта на исторических инструментах. Совместно с ансамблем ударных инструментов Марка Пекарского была исполнена «Свадебка» И.Стравинского. В 2017 году солисты Questa Musica участвовали в мировой премьере спектакля Б. Юхананова и Д. Курляндского «Октавия». Репертуар ансамбля включает русскую и зарубежную классическую музыку, произведения эпохи Возрождения и барокко, а также музыку XX века и сочинения современных композиторов. Художественный руководитель и дирижер — Филипп Чижевский.

Леонид Железный — выпускник Московской консерватории (класс народного артиста России, профессора Александра Винницкого), обладатель спецприза XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского и премии Юрия Башмета «За красоту звучания». Лауреат многих международных конкурсов, включая VI Международный конкурс скрипачей имени Людвига ван Бетховена (Австрия, 2010, II премия), конкурс имени Л. Ауэра (Санкт-Петербург, 2015, II премия, первая не присуждена), III Международный музыкальный конкурс в Стокгольме (2014, I премия), VII Международный конкурс скрипачей в Астане (Астана, 2017, Гран-При), I Международный конкурс Владимира Спивакова (Уфа, 2016, III премия). Лауреат Международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова (Красноярск, 2018), III Всероссийского музыкального конкурса (Москва, 2018, II премия) и I International Music Competition Harbin (Китай, Харбин, 2018, III премия). Ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом. Является участником программ Санкт-Петербургского Дома музыки, абонементов Московской филармонии и консерватории, сотрудничает с лучшими концертными залами, фестивалями и оркестрами.

Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights (https://mn-live.com/). Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. В 2019-2020 агентство реализовало несколько крупных мероприятий и онлайн-проектов, среди которых праздничный концерт ко Дню Победы «Посвящение» с участием Игоря Бутмана и Ильдара Абдразакова, юбилей Дениса Мацуева в «Зарядье», музыкальные фильмы проекта «Музыкальная гостиная Газпромбанка», а также концерты международного фестиваля классической музыки «Т Фестиваль», проводимого в Третьяковской галерее.