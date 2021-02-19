En+ Group к 2050 году планирует производить 100% алюминия на возобновляемой энергии ГЭС

Компания En+ Group к 2050 году намерена довести до 100% производство алюминия на гидроэнергетике. Об этом сообщила в ходе онлайн-конференции «Устойчивое развитие и ESG-индексы» заместитель генерального директора по связям с общественностью группы Вера Курочкина.

Конференция была посвящена обсуждению ESG-трендов (ESG - критерии экологического, социального и управления) и вклада компаний в развитие регионов России. В ней En+ Group помимо участвовали представители крупного бизнеса, ведомств-регуляторов и экспертных сообществ: ПАО Сбербанк, ПАО «Северсталь», госкорпорация «Росатом», PwC, Министерство экономического развития РФ и др.

«В настоящий момент 85% объема нашего алюминия - исключительно на гидроэнергетике. И этот процент будет расти, мы планируем довести его до 100%», - сказала она, отвечая на вопрос, за счет каких мероприятий компания намерена прийти к нулевым выбросам к 2050 году. Вторым направлением деятельности группы по снижению выбросов станет внедрение передовых технологий, которые позволят минимизировать выбросы углекислого газа в атмосферу, добавила она.

Бизнес помимо экологических инициатив, создания новых рабочих мест и выплаты налогов может помогать в социальных сферах развития регионов, считают в компании. «Мы инвестируем в строительство жилых микрорайонов, детских площадок, ремонт школ и детских садов, строительство и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры. Реализуемые проекты направлены на повышение уровня жизни всего населения регионов, ведь только так можно остановить отток населения и повысить инвестиционную привлекательность субъектов», добавила Курочкина.

В ходе конференции ключевым ESG-трендом 2020 года был признан переход российских компаний от методологии к практике. Многие представители бизнеса не только четко сформулировали цели в области устойчивого развития, но и перешли к их непосредственному достижению. «Надеюсь, что 2021 и 2022 годы станут показательными с точки зрения оценки результативности тех ESG-практик, о которых долгое время заявляли компании на разных уровнях. Важно, чтобы все заинтересованные стороны могли не только анализировать ежегодную отчетность в области устойчивого развития, но и ощутить реальный эффект от предпринятых компаниями действий», - отметила Вера Курочкина.

Усилия компании не ограничиваются нулевым балансом выбросов к 20250 году. В металлургическом бизнесе Группы на протяжении нескольких лет реализуется собственная климатическая стратегия, направленная на сокращение выбросов. Подобные проекты являются следствием высокого приоритета темы устойчивого развития в компании, основы которого были заложены еще на ранних этапах существования En+ Group основателем Олегом Дерипаской.