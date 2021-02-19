FOI: позиции США как единственной сверхдержавы под угрозой. Мы движемся к многополярному миру

Планета находится на важном перепутье. Глобальный баланс сил достиг критической точки. Уникальной позиции США как единственной супердержавы угрожают Китай и Россия, уверены авторы исследования Шведского агентства оборонных исследований FOI «Состояние экономики и обороны 2020».

«Последние сто лет мы видим изменения в балансе экономических и военных сил,- объясняет один из авторов исследования Пер Ольссон.- Эта тенденция вероятно продолжится и в текущем десятилетии. Необходимо разобраться с тем, что несет для Швеции меняющийся глобальный баланс сил».

В районе 2030 года, говорится в исследовании FOI, Китай скорее всего станет первой экономикой планеты, а его военный флот превзойдет по размерам американские ВМС.

«Ни для кого не секрет, кого в США видят своим главным противником,- говорит Пер Ольссон.- Маятник качнулся от борьбы с международным терроризмом к соперничеству между великими державами. В первую очередь, враг номер 1 для США – Китай. Вопрос пока еще не стоит о холодной войне или о гонке вооружений, как это было в случае с Советским Союзом, но мы определенно видим усилившееся соперничество великих держав и расширение военных возможностей со всех сторон».

Нынешнее исследование на эту тему уже третье по счету. FOI проводит их каждые два года. Главная цель исследования – показать многогранную картину баланса военных сил между главными державами планеты и дать оценку тенденциям в экономике и обороне на предстоящее десятилетие.

США и их союзники пока еще сохраняют военный перевес. Тем не менее, КНР и Россия неуклонно усиливают свои позиции и сокращают отставание. В 2000-19 годах Пекин вложил значительные ресурсы в модернизацию своих вооруженных сил, одновременно усиливая в прямом и переносном смысле свои претензии на главные районы Южно-Китайского моря при помощи строительства искусственных островов.

«По мере роста экономической мощи Китай модернизирует свои вооруженные силы и, в первую очередь, военно-морской флот,- говорит Пер Олльсон.- Китай относится к Южно-Китайскому морю как к своей территории, а к Тайваню – как к отколовшейся провинции. Для того, чтобы предъявлять такие претензии, необходимы значительные военно-морские силы. Они могут понадобиться для отражения возможного противодействия США и их союзников».

Россия, со своей стороны, говорится в исследовании FOI, неоднократно показывала готовность использовать военные средства для достижения политических целей, как, например, в Сирии. И хотя Россия давно вкладывает значительные средства в свои вооруженные силы, в последнее время расходы на оборону снизились. Частично из-за сложного экономического положения, но также и из-за того, что в прошлом инвестиции уже принесли желаемые результаты. Вероятно, военная мощь России в текущем десятилетии продолжит расти.

США приспособились к реалиям времени, наращивая в последние годы оборонный бюджет. В то же самое время, ряд европейских стран увеличили свои расходы на оборону или объявили о грядущем увеличении. Частично этот рост объясняется возросшей активностью России на международной арене, частично – давлением со стороны США, которые требуют от союзников по НАТО тратить на оборону не менее 2% от ВВП.

Также усилился интерес к более высокому уровню военного сотрудничества внутри Евросоюза.

Рост мощи Китая и России предъявляет новые требования к шведским политикам.

«Мы должны серьезно задуматься над тем, что означает изменение глобального баланса сил для Швеции»,- объясняет Пер Олльсон.

Особенностью исследования «Состояние экономики и обороны» является то, что его авторы анализируют аспекты глобального баланса военной и экономической мощи при помощи множества факторов. Для получения как можно более точной картины они определяют, например, сколько денег великие державы тратят на оборону и какая военная техника стоит у них на вооружении.

«Мы фокусируем наше внимание на том, что разные страны получают за свои деньги,- рассказывает Олльсон.- Россия, к примеру, тратит на оборону примерно столько же, сколько Франция, но ее военный флот и армия приблизительно равны флотам и армиям четырех главных европейских стран: Франции, ФРГ, Великобритании и Италии, вместе взятых. С другой стороны, европейская военная техника в целом более современная. Все эти нюансы влияют на общий баланс сил. Если же смотреть на все с какой-то одной или нескольких позиций, то картина в результате получится очень неполная».

Анализ военной техники состоит из подсчета количества боевых кораблей, подводных лодок, танков, артиллерийских орудий и боевой авиации у ведущих стран. Затем изучается, насколько техника современна или устарела и каковы ее боевая мощь и возможности.

США по-прежнему обладают качественным преимуществом, особенно, в воздухе и под водой. Однако во многих областях их главные соперники Россия и Китай сократили отставание.

«Мы пришли к следующему выводу,- говорит Пер Олльсон.- В ближайшие десять лет США сохранят свой статус главной военной державы планеты. Однако преимущество Америки сильно сократится по мере укрепления вооруженных сил их главных соперников и, в первую очередь, Китая. Мы движемся к многополярному миру. Это, однако, вовсе не означает, что Соединенные Штаты обязательно потеряют свое глобальное лидерство, потому что оно зависит не только от их собственных сил, но и от их союзов и сил их союзников».