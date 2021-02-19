Крымский мост перекрыт впервые после строительства

Из-за сильного снегопада впервые с момента ввода в эксплуатацию было перекрыто движение по Крымскому мосту, рассказал замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире «Радио Крым».

«В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ Упрдор "Тамань" принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», - сообщил чиновник. Он заявил, что на расчистку моста может уйти несколько часов, поскольку в настоящее время снегопад продолжается. В этой связи гражданам рекомендовано временно воздержаться от поездок на материковую часть России.

Лукашенко посоветовал тем, кто уже выехал в сторону Крымского моста остановиться на время в ближайших к нему городах и поселках.

Крымский мост, который функционирует, как автомобильная и железнодорожная дороги, соединяющие полуостров с материковой частью, начали строить в 2015 году. Протяженность моста составляет 19 км. В 2018 мост был открыт для движения автомобилей, в декабре 2019 года по мосту запустили пассажирское железнодорожное сообщение.

