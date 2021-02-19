Курс доллара: аналитики объяснили странное поведение рубля

Курс доллара в четверг прибавил 20 копеек. К закрытию торгов курс американской валюты составил 73,91. Курс евро вырос на 56 копеек - 89,33 рубля за евро.

Тем временем индекс DXY вчера укрепился с 90,71 пункта до 90,91 пункта.

«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время снижался из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Но затем они стали восстанавливаться, вызвав восходящий импульс российской валюты. Вчера после завершения у нас основной сессии американские индексы нивелировали внутридневной провал, закрывшись недалеко от исторических вершин. Нефть также совершила рывок вверх, завершив торги около нового годового максимума. Благодаря этому рубль на вечерней сессии вышел в плюс к бивалютной корзине, обновив двухмесячный максимум к евро»,- комментирует Дмитрий Бабин.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов прогнозирует, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,6-75,0 в паре с долларом и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой.

Тем временем, аналитики объяснили странное поведение рубля. Цены на нефть выросли до 13 месячных пиков, а нацвалюта практически не реагирует на ралли черного золота.

По мнению Александра Кочеткова из Открытия брокер, проблема рубля в высокой инфляции.

«После размещений ОФЗ в среду можно говорить о возвращении некоторого интереса к долговому рынку РФ, но всё портит инфляция. На неделе до 15 февраля она составила 0,18%, а в годовом выражении достигла уже 5,4%», - поясняет эксперт.

Таким образом, разрыв между ставкой ЦБ и инфляцией продолжил расширяться. На рынке уже начали говорить о том, что при такой динамике цен регулятор может пойти на ужесточение денежной политики уже на ближайшем заседании, отмечает Кочетков

«Минфин пока размещает преимущественно ОФЗ с постоянным доходом. Классические облигации пользуются меньшим спросом при развороте цикла денежной политики на ужесточение. Соответственно, нет большого притока денег на рынок долга, как нет и спроса на рубли. С другой стороны, налоговый период всё же будет оказывать "россиянину" поддержку», - резюмировал эксперт.