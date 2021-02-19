Лавров заявил об успехе российской вакцины «Спутник V» в мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК заявил, что первая реакция на появление «Спутник V» была «совершенно возмутительной», но затем Запад изменил свое отношение к российской вакцине против коронавируса.

«На Западе понимают, что «Спутник V» действительно если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых. Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии. Здесь, наверное, применима логика русской пословицы «И хочется, и колется. Сейчас многие страны (Чехия и ряд других) говорят, что хотят дождаться, когда вакцина «Спутник V» будет сертифицирована в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества», — сказал Лавров.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте, Гренадинах, Казахстане и Сан-Марино.