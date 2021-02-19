Набиуллина сообщила, что на рынке зреет «пузырь»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение кредитных ставок на жилье против рыночных тенденций приведет к возникновению на рынке «пузыря», передает РИА Новости.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке», — отметила Набиуллина.

Она напомнила, что в 2020 году ставка по ипотеке уменьшилась вслед за общим снижением ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке, которая привела к росту цен на жилье.

Глава Центробанка напомнила, что сегодня для многих заемщиков в регионах низкая ставка уже перекрыта возросшей ценой квартиры. Набиуллина уверена, что «доступность ипотеки нужно обеспечивать адресными мерами такими, как поддержка заемщиков в регионах и молодых семей.

В 2020 году российское правительство объявило о начале программы льготной ипотеки под 6,5%. Параллельно ЦБ снизил ключевую ставку, которая в июле достигла исторического минимума в 4,25% годовых. Благодаря этим двум факторам ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36% , а долг россиян по жилищным кредитам составил рекордные 9,1 триллиона рублей.

