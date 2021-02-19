Эксперты прогнозируют скорое падение цены на нефть

Из-за улучшения погодных условий в США в ближайшее время стоимость нефти может снизиться до границы в $60 за баррель, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

В ночь на 18 февраля котировки выросли до локального максимума на данных отчета Американского нефтяного института (API), который показал уменьшение запасов сырой нефти в США за неделю на 5,8 млн баррелей, рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. На прошлой неделе запасы в Соединенных Штатах снизились на 3,5 млн баррелей из-за энергетических проблем в штате Техас.

Иосуб отметил, что нефть скорректируется в цене и будет торговаться по $60 за бочку, если «американским властям удастся взять под контроль ситуацию с энергетическим коллапсом в Техасе».

Цены на нефть пойдут вниз после ослабления морозов западных странах, а также, если Саудовская Аравия нарастит добычу на 1 млн баррелей в сутки, считает генеральный директор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев.

С коллегами согласна и аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research» Оксана Лукичева, которая считает, что если ОПЕК+ увеличит поставки нефти на рынок в апреле, как и было запланировано ранее, то цены на нефть будут корректироваться вниз.

